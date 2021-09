Stadio della Roma, Gualtieri: “Si può fare in 5 anni. Chi parla di siti già a disposizione non è serio”

Il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport parlando, tra le altre cose, anche dello Stadio della Roma. Questo un estratto delle sue parole:

“Il nostro programma prevede diffusione dei posti dove fare sport in tutti i quartieri. Aprire più dei 25 impianti comunali chiusi dando anche una casa al volley e alla pallacanestro. I romani sullo stadio sono stati presi in giro con annunci e plastici fino ad ora. Lo stadio si può fare, si può fare in 5 anni. Già avviato un dialogo con la società per individuare un sito che sia adeguato per fare uno stadio. Al momento non esiste un sito. Chi parla di siti già a disposizione non è serio. Ho bisogno di vedere tutti i pro e i contro di ogni sito, valutarli velocemente con gli uffici tecnici e dare l’ok. Sono convinto che nei tempi di una consiliatura sia possibile fare uno stadio ma bisogna partire subito bene e in maniera seria”.