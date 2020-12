Stadio della Roma, contropiede Raggi: “Pronti anche a cambiare sito”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Lo scorso 19 novembre, in Campidoglio, la sindaca Virginia Raggi aveva parlato di “regalo di Natale” per i tifosi. Ieri, intervenendo a Rai News 24, la sindaca è tornata sull’argomento: “Per noi lo stadio della Roma si farà, è un’opera che viene portata avanti dai privati e quindi sono loro a dover scegliere dove farlo. Ad oggi l’indicazione della precedente proprietà era di farlo a Tor di Valle, ma siamo aperti al confronto con la nuova dirigenza. Noi ci mettiamo a disposizione, devono sussistere una serie di requisiti, ma noi ci siamo”. Rapporti difficili Di quali requisiti parla la sindaca? Considerando quanto sia stato – e sia ancora – lungo l’iter per la costruzione dell’impianto, i Friedkin sanno che abbandonare Tor di Valle comporterebbe tempi lunghissimi. L’ipotesi Flaminio, che tanto piace ai tifosi, appare complicata, scegliere un’altra area come Tor Vergata in teoria anche, visti i rapporti non idilliaci con l’attuale amministrazione. Tra l’altro, tra Roma e Comune è in corso un contenzioso per il contributo al pagamento della Polizia Municipale in servizio all’Olimpico per le partite.