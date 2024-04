Stadio della Roma, Caltagiorne sarebbe pronto ad entrare nel progetto di Pietralata

Potrebbero esserci importanti novità sullo stadio della Roma a Pietralata. Infatti come riportato da Ugo Trani de Il Messaggero, che è intervenuto a Tele Radio Stereo durante la trasmissione Te la do io Tokyo, Francesco Gaetano Caltagirone, noto imprenditore e costruttore, è pronto ad entrare nel progetto della futura casa giallorossa. Secondo il giornalista nei giorni scorsi ci sarebbero stati degli incontri tra Caltagirone e i Friedkin per definire una trattativa per irrompere nel progetto stadio.

Una mossa, che se fosse confermata, potrebbe rivelarsi decisiva per la futura costruzione dell’impianto.

Queste le parole di Ugo Trani:

“Stanno preparando l’entrata in scena. Presto entrerà in campo il Caltagirone che conoscete tutti, e solo così si potrà realizzare. Non lo avevano capito gli americani di prima, ma lo hanno capito questi, ed è in corso quella che possiamo chiamare una “trattativa”, anche se siamo già oltre la trattativa. Stanno sistemando tutto per poi irrompere sul progetto stadio. L’attesa potrebbe essere breve, si stanno muovendo da almeno una decina di giorni“.