Nella sala sala 17 della Protomoteca in Campidoglio, si è svolto il primo degli incontri per il Dibattito Pubblico sul nuovo stadio della Roma a Pietralata, che termineranno il prossimo 30 ottobre. Per la Roma era presente Lucia Bernabè, oltre al Sindaco Gualtieri, che ha aperto a conferenza. Sarà garantita anche una sezione anonima per per chi volesse prender parte al dibattito anonimamente. Nel finale della conferenza, il primo cittadino della Capitale ha dichiarato: Gualtieri: “Lo stadio si farà! Stiamo rispettando i tempi. L’obiettivo resta quello di inaugurare lo stadio nel 2027”. Mentre la rappresentante del club giallorosso, Bernabè: “L’impegno della società è e resta forte. Siamo fiduciosi. Il Dibattito Pubblico sarà sul progetto preliminare. Le risultanze del progetto definitivo le vedremo solo al termine di questa fase. Ascolteremo i comitati”.