Stadio della Roma, Assemblea Capitolina con 19 consiglieri. Finita la votazione degli ordini del giorno, ora gli emendamenti – LIVE VIDEO

Pagine Romaniste – E’ iniziata alle 14 l’ennesima Assemblea Capitolina per la revoca della delibera di pubblica utilità sul progetto Stadio della Roma a Tor di Valle. La Roma ha deciso di abbandonare il progetto, ora non resta che aspettare la votazione dell’Assemblea.

Ore 16.10 – Terminata la votazione degli ordini del giorno. Si passa agli emendamenti presentati dal capogruppo PD Pelonzi, utili alla revoca della delibera di pubblico interesse.

Ore 15.35 – Finita la discussione ora saranno esposti gli emendamenti

Ore 15.10 – Duro attacco di Fassina: “Ricevute ignobili pressioni da Eurnova, figlie di intimidazioni vergognose e antidemocratiche che denunciano il reale interesse sotteso alla proprietà di questa impresa“.

Ore 14.41 – Parola ad Andrea De Priamo: “Arriviamo a questa discussione con grande fatica neanche fosse un’assemblea di condominio, per assenza dei numeri. Si discute una delibera di revoca che rappresenta plasticamente la metafora del fallimento di due giunte. Oggi vengono presentati degli emendamenti che portano ad una revoca, ma sono gli stessi che hanno generato questo guazzabuglio. La nuova società giallorossa vuole uno stadio, vuole costruire solo uno stadio, e siamo favorevoli a questa soluzione. Da questa vicenda in qualche modo bisogna uscire, non faremo ostruzionismo, ma abbiamo molti dubbi su questi emendamenti Pd-5S. Quali risposte si daranno a quei cittadini dell’area di Tor di Valle, che non sarà sistema a livello urbanistico e in generale non sarà riqualificata?”.

Ore 14.40 – Parla Giulio Pelonzi: “Siamo coerenti con il nostro pensiero del 2017, di voler revocare il progetto dello stadio a Tor di Valle. Abbiamo ritenuto opportuno presentare una serie di emandamenti alla delibera, che sono stati sottoscritti anche da Pacetti e Fassina per migliorare il testo della delibera. Auspichiamo che questi emendamenti possano esser votati e così poter chiudere una pagina per aprirne una nuova per Roma e la Roma”.

Ore 14.26 – Al secondo appello, in seconda chiamata sono presenti 18 consiglieri, il numero degli intervenuti è sufficiente per deliberare. La seduta è dunque aperta.