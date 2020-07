Stadio, c’è il voto in Giunta. Friedkin lavora all’assalto

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Prosegue la trattativa tra Dan Friedkin e James Pallotta per il passaggio di proprietà. Gli avvocati dei due imprenditori sono in contatto e lavorano per trovare un’intesa sull’ultima offerta del magnate texano. Un ruolo fondamentale lo giocherà lo Stadio della Roma. Entro la prossima settimana, la Giunta capitolina voterà la convenzione urbanistica del nuovo impianto. I consiglieri più scettici sono stati avvisati che se l’iter dovesse bloccarsi di nuovo, la Roma sarebbe pronta a fare una causa milionaria al Comune. Baldissoni verrà ricevuto presto dalla sindaca Raggi e insieme faranno il punto della situazione. Mancano le firme, invece, per il passaggio dei terreni di Tor di Valle a Vitek, ma fonti interne ad Unicredit fanno trapelare che l’accordo è virtualmente fatto.