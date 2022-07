Squat, salti, allunghi: Rui lavora duro a Porto Cervo

Corriere dello Sport (G. Marota) – Sarà l’arrivo di un altro portiere giovane e talentuoso come Svilar, o forse no: perché chi è campione non smette mai di esserlo a prescindere dalla concorrenza. Rui Patricio, comunque, è già in forma campionato.

Vera Ribeiro, la moglie del numero uno giallorosso, ieri ha pubblicato un video su Instagram nel quale si vede il marito compiere degli esercizi ad alta intensità nel giardino della villa di Porto Cero, dove la coppia sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme ai figli.

Rui, inconsapevole della ripresa alle spalle, sembra già in trance agonistica: squat, salti, allunghi, scatti laterali e addirittura movimenti per simulare la presa bassa del pallone. Il portiere ripete questo circuito più volte, seguendo alla lettera la scheda del preparatore Nuno Santos.

Adesso, il guardiano dei pali giallorossi, che ha contratto fino al 2024, dovrà vestire inoltre i panni della chioccia per aiutare nella crescita il giovane Svilar. La Roma continuerà a essere in mani sicure.