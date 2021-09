Squalifica Pellegrini: Friedkin furibondi al termine del match con l’Udinese

Corriere dello Sport – Giovedì sera, in occasione della sfida tra Roma e Udinese, i Friedkin non erano all’Olimpico. La vittoria non è però bastata a lasciare serena la proprietà della Roma, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo furibonda a seguito dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Dan e Ryan avrebbero richiesto di intraprendere qualsiasi tipo di azione utile dal punto di vista della giustizia sportiva, con l’avvocato Conte pronto a spiegare che, in realtà, c’era ben poco da fare.