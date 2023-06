“La Roma non si discute, si ama” diceva per la prima volta Renato Rascel in quel lontano 17 giugno 1951. E questo i tifosi romanisti lo sanno bene e continuano a seguire la Roma in ogni latitudine, mentre crescono sempre più. Transfermarkt ha infatti stilato una classifica approssimativa delle squadre più tifate al mondo, analizzando i dati legati ai social, ascolti tv, al merchandising e molti altri fattori. La Roma si piazza in 14esima posizione nella graduatoria, insieme al Borussia Dortmund, con ben 22 milioni di tifosi sparsi nel mondo. Per le altre italiane il Milan si piazza ottavo con 55 milioni di tifosi, i cugini dell’Inter invece sono noni con 45 milioni, mentre la Juventus al 13esimo posto.