Proseguono senza sosta le battute tra Matic e Dybala. Il centrocampista serbo e la Joya non smettono di stuzzicarsi attraverso i social prendendo spunto da qualsivoglia post o foto che sia. Questa volta è il turno di Dybala che ha deciso di prendere in giro il classe ’88 protagonista del quiz “This or That“. L’argentino non deve aver apprezzato le scelte dell’ex United: “Ditemi che non è vero“, la battuta di Paulo. Di seguito le risposte di Matic al quiz.

Cibo serbo o italiano?

“Serbo”.

Gol all’ultimo minuto o salvataggio all’ultimo minuto?

“Gol”.

Due assist o un gol?

“Gol”.

Autogol o cartellino rosso?

“Cartellino rosso”.

Calzettoni bassi o alti?

“Alti”.

Magnum o cornetto?

“Cornetto”.