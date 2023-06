Gonzalo Villar non è destinato alla cessione in Grecia. Come riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe stata la fumata nera fra PAOK e Roma per il centrocampista spagnolo di ritorno dal prestito al Getafe. La distanza sulla valutazione del cartellino ha portato all’interruzione delle trattative che sembrerebbe definitiva. Si cercano nuove soluzioni per il classe ’98 che non rientra nei piani di Mourinho.