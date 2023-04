Spugna: “Vincere significherebbe allungare il classifica. Per la Juventus è un’ultima spiaggia, noi dobbiamo avere tanto equilibrio” – VIDEO

Domani, la Roma Femminile di Alessandro Spugna, affronterà la Juventus in campionato allo stadio Tre Fontane. Queste le parole del tecnico giallorosso, intervstato ai microfoni del club:

Come vi preparerete per questa gara?

“Ci si prepara con la normale tranquillità che abbiamo avuto tutte queste partite. I numeri dicono che affrontiamo una gara con un buon margine di vantaggio, dobbiamo affrontare la gara conoscendo le nostre forze e cercando di mettere in difficoltà la Juventus. Per loro è un’ultima spiaggia, noi dobbiamo avere tanto equilibrio per questa gara”.

Può essere la partita determinante?

“C’è tanta attesa da entrambe le parti e per i tifosi. Sicuramente una partita importante, non ancora decisiva dal mio punto di vista”.

Cosa significherebbe vincere contro la Juve? Significherebbe sfatare anche un tabù?

“Ci sono tanti temi: come vincere per la prima volta in campionato. Significherebbe allungare in classifica e quindi avere un margine ancora più alto”.