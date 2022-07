Non è in campo, ma con la testa è già romanista. Sugli spalti ad assistere a Sporting Lisbona-Roma c’è anche Paulo Dybala. La Joya è al fianco di Tiago Pinto. In giallorosso ufficiosamente da ieri, nella giornata di domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Dybala firmerà con la Roma un contratto triennale. Indosserà la maglia 21.