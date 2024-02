La Gazzetta dello Sport – Club ieri riuniti in un’assemblea video: discussione sulle riforme rinviata a fine mese. Come da programma le società hanno discusso i due punti all’ordine del giorno: le pubblicità virtuali (quelle che compaiono in tv durante le gare) e i diritti televisivi in alcune zone dell’est asiatico. Ci sono più offerte su entrambi i fronti, motivo per cui le società hanno deciso di portare avanti le trattative, con votazioni rimandate al 26 febbraio.