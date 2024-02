Il Messaggero (G. Lengua) – Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio di Rotterdam che la Roma è già con la testa al campionato. Domani, ad attendere i giallorossi, c’è l’ex Di Francesco. De Rossi ha in mente un mini-turnover: in mediana dovrebbe rientrare Cristante, ma non è cercato che ad uscire possa essere Bove. Il fatto che giovedì contro gli olandesi non ci sarà perché squalificato, potrebbe indurre il tecnico ad una staffetta con Pellegrini o con lo stesso Bryan, ancora non al meglio per il problema alla schiena. Intanto ieri a Trigoria si è rivisto N’Dicka: l’ivoriano conta di essere disponibile già in coppa.