Spinazzola: “Settimana dopo settimana miglioro. Ho detto che rientro a novembre e potrei farcela”

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, è intervenuto all’evento Omaggio allo sport tricolore su Rai 1 ed ha parlato anche del suo infortunio. Queste le sue parole:

Sentivate la vicinanza di tutto il paese?

Sì, ci rendevamo conto che stavamo trasportando tutta la Nazione. I social ti fanno sentire la vicinanza di tutti gli italia, e noi lo sentivamo ogni giorno sempre di più.

L’affetto della squadra?

Non smettterò mai di ringraziarli, ho ricevuto gesti incredibili. Nella sfortuna, sono stato fortunato ad avere accanto i compagni e la mia famiglia.

Quando torni in campo?

Non lo so, settimana dopo settimana miglioro. Sono felicissimo di come sta andando, ho detto a novembre e potrei farcela.

Mourinho e Mancini ti stanno aspettando…

Anche io mi sto aspettando.

Questa Nazionale ci ha fatto vedere i veri valori dello sport…

Questi valori fanno parte della vita, non solo dello sport.