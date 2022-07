Spinazzola scalpita, è pronto a ripartire

Il Corriere dello Sport (G.Marota) – Leonardo Spinazzola ha un chiodo fisso in testa e si chiama Roma. Il numero 37 è tornato a Trigoria nella giornata di venerdì, in anticipo rispetto al piano delle ferie che gli consentiva una settimana aggiuntiva. L’ha fatto per eseguire i test fisici e cominciare subito un lavoro individuale propedeutico all’inizio della preparazione in gruppo. Vuole farsi trovare pronto, scalpita e si è posto l’obiettivo di riprendersi la fascia, cosciente di avere un concorrente agguerrito come Zalewski. Anche ieri mattina ha varcato il cancello del centro sportivo per eseguire la tabella di riabilitazione fisica proposta dallo staff e finalizzata al rientro in gruppo che avverrà lunedì.