Spinazzola racconta la giornata a Trigoria: “Ci manca molto lo spogliatoio, ma rispettiamo i protocolli di sicurezza” – VIDEO

Un giorno al comando per Leonardo Spinazzola. Il difensore della Roma, per la giornata di oggi, comanderà l’account ufficiale Instagram della società giallorossa e racconterà tutto quello che si farà all’interno delle mura di Trigoria: dall’arrivo, all’allenamento passando anche per i protocolli di sicurezza da rispettare prima di entrare in campo. Le sue parole:

“Ciao ragazzi. Oggi il gestore dell’account Instagram della Roma sarò io. Grazie a tutti quelli che mi hanno votato su socios.com. Inizia la giornata. Pronto per una nuova giornata di lavoro in vista di Roma-Samp, manca ormai una settimana. In questo periodo per motivi di sicurezza ci cambiamo nelle nostre stanze personali. Ci manca molto lo spogliatoio, ma rispettiamo i protocolli di sicurezza“.

