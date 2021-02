Spinazzola: “Il Derby brucia ancora. Mi sento migliorato, la testa ha inciso tanto”

Brucia ancora la sconfitta del Derby?

Certo.

Che partita è stata?

Il calcio è fatto di episodi, ma devi essere bravo a girarli a tuo favore. Se vai sotto 2-0 dopo venti minuti diventa difficile. Perché loro sono fortissimi in quello, si sono messi là, tutti dietro la linea, raddoppiavano sempre, perdevamo palla e ripartivano. In quel caso ti ammazzano, perché perdi energie mentali e fisiche, pensi di non riuscire a passarli, non vedi giocate possibili e contemporaneamente devi farti sessanta metri di corsa per difendere contro calciatori di gamba bravi a ripartire. È nato tutto da due episodi, è vero, ma il calcio è fatto così.

Il match di campionato contro lo Spezia è arrivato dopo la scottante eliminazione in Coppa Italia: quell’abbraccio di gruppo che c’è stato all’ultimo è la fotografia che simboleggia la vostra unione?

Noi siamo quelli, siamo un gruppo così, unito. Le sconfitte capitano, anche se nessuno le vorrebbe, nemmeno in amichevole, e noi siamo i primi a essere arrabbiati. Ma una cosa è certa: abbiamo consapevolezza della nostra forza e questo è un aspetto importante, perché significa che c’è equilibrio nella testa di ciascuno di noi. Soprattutto qua a Roma è importante. Dopo il Derby eravamo terzi e qualcuno iniziava a dire che bisognava cacciare via tutti. Siamo i primi a essere arrabbiati, vogliamo vincere ogni partita, soprattutto il Derby, nessuno di noi vuole perdere, ma siamo terzi.

Hai fatto l’assist a Karsdorp per il 3-1 e poi quello a Bruno Peres, che ha servito Pellegrini per il 4-3: è uno dei tratti distintivi del vostro calcio il cambio di gioco da un esterno all’altro, anche in area di rigore?

Sì, è uno degli aspetti positivi della linea a cinque. A quattro sarebbe difficilissimo farlo e servirebbe un centrocampo in grado di coprire tutto. Nel nostro sistema i quinti fungono da ali aggiunte e i tre difensori e il mediano devono essere bravi a chiudere dietro, mentre noi dobbiamo andare sul fondo e a metterla sul secondo palo.

Ci descrivi l’azione del 4-3? Cosa hai pensato quando hai messo la palla in mezzo?

I pensieri sono stati contrastanti nel giro di pochi secondi. Appena lo abbiamo preso mi sono detto “è finita”, ma poi dal calcio d’inizio ho pensato “adesso lo facciamo”. L’episodio, poi, è andato bene. Vedi? Anche qua è stato un episodio, perché Bryan ha fatto un passaggio che è stato deviato e la palla è andata sul fondo, ma siamo stati bravi a spingerlo a nostro favore.

Sei un destro che gioca a sinistra, è un limite o un valore aggiunto?

Io gioco a sinistra, quello è il mio ruolo. Per me è un fattore positivo, anche perché quando posso provo a utilizzare anche il sinistro. In fase offensiva sono un esterno aggiunto, che gioca a piede invertito, come capita agli esterni d’attacco. Sono cinque anni che faccio il quinto a sinistra e mi trovo bene là. Come ho già detto in passato, a destra mi trovo male e faccio fatica, dovrei abituarmi e cambiare tutto, a partire dalla postura del corpo.