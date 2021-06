Spinazzola, i sondaggi del Madrid e il no di Friedkin: è un incedibile

Corriere dello Sport (R. Maida) – Da ceduto a incedibile. Se esistesse un diagramma creato per descrivere la crescita di Leonardo Spinazzola negli ultimi 18 mesi, non basterebbero i tradizionali punti di riferimento numerici e/o statistici. Nel gennaio del 2020 era stato venduto all’Inter in uno scambio alla pari con Matteo Politano, con tanto di visite mediche dei due giocatori con le nuove sciarpe in mano. Poi, lo stop all’affare, l’eclissi di pandemia, il cambio di modulo, il famoso dentista: tutto questo ha contribuito a generare il terzino che la nazionale di Roberto Mancini sta sfoggiando all’Europeo.

È normale, in questo contesto, che tanti club abbiano chiesto informazioni al procuratore, che è Davide Lippi. E così la notizia di un incontro avvenuto nei giorni scorsi in Francia tra intermediari, uno dei quali parlava per conto del Real Madrid, ha fondamento. Solo che a quel tavolo nessuno partecipava per contro della Roma. E anzi, l’ipotesi di uno scambio tra un giocatore della scuderia di Lippi (Spinazzola) e un giocatore che Lippi ha guidato in prestito alla Roma (Borja Mayoral) non è credibile.

Per due motivi: 1) i Friedkin non vogliono cedere Spinazzola, che rientra ormai nella categoria dei giocatori di prima classe ai quali non rinunceranno; 2) Borja Mayoral rimarrà comunque un altro anno alla Roma per 1 milione. Se poi Tiago Pinto deciderà di acquistarlo, ne pagherà altri 20 nel 2022. Non sarebbe in alcun modo ragionevole barattare un titolare per una riserva che hai già in organico.