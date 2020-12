Spinazzola, festa doppia: si è sposato alla vigilia di Natale – FOTO

Doppia festa in casa Roma, soprattutto in quella di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso – a riposo nell’ultima gara con il Cagliari per un problema muscolare – ha infatti annunciato di essere convolato a nozze nella giornata di ieri. Il classe ’93 ha così suggellato l’amore con Miriam Sette. A comunicarlo è stata proprio la nuova coppia con un annuncio su Instagram: “L’Amore. 24/12/2020″, ha scritto Spinazzola. 24.12.2020. Marito e Moglie… Ti amo, da Sempre e Per Sempre”, è il messaggio della novella sposa.