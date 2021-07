Spinazzola, confermata la rottura del tendine d’Achille

Confermata la diagnosi iniziale. Leonardo Spinazzola ha svolto verso l’ora di pranzo gli esami al Sant’Andrea, accompagnato dal professor Andrea Ferretti, che hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille. Il laterale giallorosso già da domani sarà in Finalndia per una visita dal dottore Sakari Orava dell’Hospital NEO di Turku, lo stesso che curò Cristante nel 2019. Come riporta poi Jacopo Aliprandi con un tweet, Mourinho e Tiago Pinto hanno chiamato il giocatore per rincuorarlo.