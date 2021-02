Spinazzola a sinistra. Fazio, altra chance

Corriere dello Sport (R.Maida) – Spinazzola a sinistra. E’ la notizia principale che è emersa nell’allenamento di rifinitura e che Fonseca ha poi ufficializzato in conferenza. La Roma attaccherà il Milan soprattutto dalla sua parte, cercando di creare corridoi di superiorità numerica a tutto gas, sapendo che dall’altra parte invece potrebbe soffrire l’omologo Theo Hernandez. A questo proposito, ricordando la mossa che Fonseca ideò a San Siro per contrastare Leao, è verosimile credere che possa andare Mancini a occupare il ruolo di centrale destro, con Cristante nel mezzo e probabilmente Fazio dall’altra parte, utile nei duelli aerei con Ibrahimovic ma non adatto a sfidare attaccanti molto rapidi.

L’alternativa è Juan Jesus, che è mancino di piede. Più difficile invece la conferma di Karsdorp come centrale con Bruno Peres esterno destro. Kumbulla? Sta meglio ma dopo due allenamenti non può giocare dall’inizio: sarà in panchina. Quanto a Smalling e Ibanez, non sono disponibili. Il primo, secondo quanto ha comunicato Fonseca, dovrebbe essere vicino al rientro e tornare ad allenarsi in gruppo in questa settimana.