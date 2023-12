Corriere dello Sport (R. Maida) – È un infortunio stranissimo, a freddo. Non nel riscaldamento di Roma-Fiorentina ma prima: domenica Leonardo Spinazzola si è svegliato con un dolore alla coscia destra e lo ha riferito allo staff medico una volta arrivato a Trigoria. Poi ha provato a scaldarsi con le riserve, perché comunque non avrebbe giocato titolare: Mourinho gli ha preferito Zalewski. Anche ieri infatti non si è allenato. E non sarà convocato per la partita di domani sera contro lo Sheriff. La speranza della Roma è che recuperi per Bologna, quando Zalewski non sarà disponibile per squalifica ed El Shaarawy quasi sicuramente giocherà da attaccante di fianco a Belotti, pronto a sfruttare la sua occasione al posto di Lukaku.

Spinazzola ha vissuto finora una stagione grigia, per non dire tetra. Dopo le voci estive su un possibile trasferimento in Arabia Saudita, Mourinho gli aveva garantito che il titolare di cattedra nell’aula di sinistra sarebbe stato lui. Ma in cambio ha ottenuto solo un gol casuale e un paio di assist: a Genova per Cristante e a Cagliari per Aouar.