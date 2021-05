Special Roma. Il club a sorpresa annuncia Mourinho dopo Fonseca

Il Tempo (F. Biafora) – Una bomba atomica sganciata dai Friedkin su Roma: José Mourinho sarà l’allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione, con un contratto che scadrà nel 2024. Una mossa a sorpresa, inaspettata e arrivata una manciata di ore dopo l’annuncio dell’addio di Paulo Fonseca a fine stagione.

La Roma ha confermato l’ex Shakhtar sulla panchina fino al termine del campionato e ha poi calato l’asso, sconvolgendo positivamente la giornata di un’intera tifoseria e causando un’impennata del titolo in Borsa. “L’AS Roma è lieta di annunciare che Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!“, l’annuncio delle 15.09, che ha concluso una trattativa lampo iniziata due settimane fa e arrivata alla fumata bianca in fretta e furia senza tanti tentennamenti.

Mourinho già il 20 aprile, un giorno dopo l’esonero dal Tottenham, ha iniziato a pensare alla possibilità di tornare in Italia e trasferirsi nella Capitale, aspettando però una chiamata da Trigoria senza offrirsi in alcuna maniera e raccogliendo informazioni sulla piazza. La stuzzicante e quasi pazza idea di affidare le chiavi della squadra allo Special One è sorta un paio di giorni dopo nella testa di Dan Friedkin (anche su consiglio di Matthew O’Donohoe della Caa) e Tiago Pinto, che hanno sondato il terreno con l’entourage del tecnico e inaspettatamente hanno trovato la strada spianata, non sapendo che dall’altra parte c’era grande disponibilità.

I contatti tra il general manager e la squadra di procuratori e avvocati guidata da Jorge Mendes sono stati fruttuosi da subito: l’intesa economica è stata raggiunta sulla base di 7,5 milioni netti (10 al lordo per via del decreto crescita, mentre grazie al contributo del Tottenham il primo anno guadagnerà 16 milioni complessivi) e l’ok definitivo è arrivato nel faccia a faccia di Londra.