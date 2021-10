Spalletti: “La Roma ha giocato una grande partita. L’Olimpico? Ho ricordi bellissimi di questo pubblico, poi ognuno può reagire come vuole”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo lo 0-0 ottenuto contro la Roma. Queste le sue parole:

“Prima che mi fate domande devo chiarire l’espulsione: sono andato a salutare il signor Massa dicendo che un paio di cose sono andate a posto. E poi gli ho detto ‘bravo’, lui ha messo insieme la cosa e mi ha buttato fuori. Ma era una cosa divisa. Gliel’ho spiegato. Mi distrugge, mi dispiace perché vieni con tutte le intenzioni, buono e zitto. Non ho mai detto niente né protestato. Spero capisca e riesca a far chiarezza su quello che ha interpretato”.

La Roma si chiudeva e lasciava spazio a Osimhen. Se lo aspettava?

La Roma ha giocato una grande partita. Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima gara, in cui si sono equivalse. Tutte e due hanno provato a vincere, mantenendo equilibrio e di conseguenza le occasioni per far gol sono state poche. Sono due squadre forti.

Ci ha impressionato la grande prestazione di Anguissa. Ha fatto un lavoro specifico su di lui?

E’ un atleta forte, un uomo vero e sa far tutto. Sa attaccare, difendere, giocare nello stretto. Deve migliorare un po’ sulla finalizzazione, perché riesce a ritagliarsi degli spazi per poi concludere.

Va via più con la soddisfazione o con il rammarico?

Bisogna andare a provare a pigiarle sempre le partite, a spingere forte per creare uno spirito di squadra e un atteggiamento corretto, perché la squadra lo merita di avere la volontà di andare a vincere. Bisogna tentare di dargli quell’aiutino in più, ma vogliamo fare le cose fatte bene.

Il gioco tra le linee è mancato un po’ oggi?

Possiamo fare di più sulla costruzione, ma qualche volta abbiamo provato a far fare a Mario Rui o Di Lorenzo in quinto da quella parte. Il tentativo è stato fatto. Questa era una partita difficile in un momento difficile, perché venire a giocare a Roma dopo una sconfitta contro la Juventus, con il pubblico quasi totalmente ritrovato, la squadra ha dimostrato di avere roba addosso e sono contento.

E’ deluso per l’espulsione?

Probabilmente dispiace anche a Massa, che l’ha interpretata così. Basta.

Le dispiace per il rapporto con l’Olimpico?

Erano rivolti a me, perciò ho detto “Sono io”. Io la penso sempre allo stesso modo, io ho ricordi bellissimi di questo stadio e questo pubblico, poi ognuno può reagire come vuole.

Se vuoi un testimone per l’espulsione io ci sono, si è capito che eri in buona fede…

Mi dispiace, perché era lì e non ha capito. Non ho mai detto niente, ci sono stati anche episodi a favore nostro, ho tenuto tutta la panchina seduta e composta.

Secondo lei c’è un problema di comunicazione con gli arbitri?

No, da un punto di vista mio no. C’è la possibilità di andarli a salutare e io l’ho fatto. Secondo me Massa ha arbitrato bene una partita difficilissima. Poi è chiaro, un episodio va a favore nostro, uno a favore loro, però la partita è stata fatta bene. Loro hanno protestato qualche volta più di noi e Insigne e Koulibaly sono andati qualche volta a parlare con l’arbitro, ma sono stati sempre composti. Non mi sembra che abbiamo creato difficoltà oggi.