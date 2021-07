Spagna, Qatar, Usa: Pedro è in attesa

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il grande assente dei primi giorni di ritiro della nuova Roma di José Mourinho è senz’altro Pedro Rodriguez. Il club giallorosso giovedì scorso ha infatti confermato la volontà di lasciar andare via l’attaccante spagnolo non convocandolo per il raduno della nuova stagione. Pedro non si è visto a Trigoria, tra una decina di giorni sarà convocato per cominciare lavorare insieme agli altri indesiderati, sempre che non abbia già trovato una squadra con cui accasarsi.

Sono tanti i motivi legati alla scelta della Roma di privarsi dell’ex Chelsea. Prima di tutto la decisione di Mourinho: il tecnico aveva allenato Pedro agli inizi della stagione 2015-16, prima della rescissione consensuale col Chelsea. Quattro mesi insieme nei quali è sì sbocciato l’amore (ha sempre giocato titolare), ma non sufficiente da permettere sei anni dopo una conferma dello spagnolo nella nuova avventura dello Special One. L’altro motivo dell’addio è l’alto ingaggio del giocatore: i 28 luglio compirà 34 anni e nel progetto di sostenibilità studiato da Pinto e i Friedkin i suoi 4,2 milioni lordi a stagione (grazie al decreto crescita) pesano troppo sulle casse giallorosse.

Il suo agente è al lavoro, ma al momento di offerte concrete non ne sono arrivate. Ha ricevuto alcuni sondaggi dalla Spagna: Valencia, Betis Siviglia e Real Sociedad hanno chiesto informazioni ma al momento non si sono spinte oltre. Non è poi tramontata la pista che porta in Qatar e quella che porta negli Stati Uniti.