Spagna-Lituania 4-0, Villar fornisce l’assist a Brahim Diaz e resta in campo per 74′

Dopo la positività al Coronavirus di Sergio Busquets, contro la Lituania è scesa in campo la formazione Under 21 per permettere alla nazionale spagnola maggiore di monitorare la situazione ed evitare un focolaio a pochi giorni dall’inizio degli Europei. Tra gli 11 titolari scelti da Luis de la Fuente c’era anche il romanista Gonzalo Villar che è rimasto in campo per 74′ e ha fornito l’assist a Brahim Diaz per il 2-0. Il match si è concluso 4-0 a favore della Spagna.

🚨 OFICIAL | ¡¡YA TENEMOS EL ONCE TITULAR!! 👥 Estos son los jugadores elegidos por Luis de la Fuente para saltar de inicio al césped de Butarque. ¡¡A por la victoria, equipo!! 💪🏻#SomosEspaña pic.twitter.com/1KQlZy03uE — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 8, 2021