Spadafora: “In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone negli stadi”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’audizione presso la commissione cultura della Camera. Tra gli argomenti trattati la riapertura degli stadi. Ecco le sue parole: “In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone ma l’obiettivo è di riaprire in modo progressivo e per questo stiamo facendo un lavoro da qui al 7 ottobre. È importante tutto questo anche per gli sport minori. Crediamo che non si debba andare verso un numero secco, ma una percentuale di presenza di pubblico negli impianti”.