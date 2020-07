Spadafora: “A settembre il ritorno dei tifosi negli stadi”

La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Il Ministro per lo Sport Spadafora ha rilasciato ieri delle dichiarazioni molto importanti in merito al possibile ritorno dei tifosi negli stadi già da settembre: “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore“. Misure su cui è al lavoro il Comitato tecnico scientifico e che si concentreranno sui controlli (ingressi scaglionati, verifica della temperatura corporea e uso delle mascherine), ove possibile sull’automatizzazione delle porte per evitare il più possibile il contatto con le superfici e, soprattutto, sul distanziamento interpersonale. I club però temono che la distanza interpersonale di un metro si traduca in una capienza degli impianti del 50%, considerata svantaggiosa.