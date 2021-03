Sorteggio Europa League, sarà Ajax-Roma. In semifinale possibile scontro col Manchester United

Pagine Romaniste – La Roma è l’unica italiana rimasta in Europa dopo le debacle di tutte le altre in questi giorni. Il sorteggio dei quarti di finale ha messo di fronte l’Ajax mentre in semifinale ci sarà la possibile sfida al Manchester United che dovrà superare lo scoglio Granada.

LIVE

Ore 13.15 – Questi gli accoppiamenti per le semifinali:

Granada-Manchester United/Ajax-ROMA

Arsenal-Slavia Praga/Dinamo Zagabria-Villarreal

Ore 13.10 – Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League:

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-ROMA

Dinamo Zagabria-Villarreal

Ore 12.45 – L’andata dei quarti di finale si giocherà l’8 aprile e il ritorno il 15 sempre dello stesso mese.

Ore 12.30 – Le possibili avversarie della Roma:

Arsenal

Manchester United

Ajax

Villarreal

Granada

Dinamo Zagabria

Slavia Praga