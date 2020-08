Sono 35 i convocati: oggi solo tamponi

Il Messaggero – Primo approccio con Trigoria poche settimane dopo l’ultimo allenamento in vista degli ottavi di Europa League contro il Siviglia. Nella giornata di oggi infatti i giocatori si recheranno al centro sportivo, ma solo per effettuare i test anti Covid-19. La vera ripartenza ci sarà domani alle ore 18. Fonseca lavorerà inizialmente con una rosa molto larga, 35 giocatori, in cui non vanno però considerati Pastore, alle prese con l’operazione, Mirante, in isolamento, e Schick che rientrerà dopo gli impegni delle Nazionali. I giallorossi hanno in programma la prima amichevole stagionale il 5 settembre contro il Benevento; prima dell’inizio del campionato ci saranno altre due amichevoli ma con avversari ancora da definire.