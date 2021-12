Solo in estate il grande colpo sul mercato

La Repubblica (F.Ferrazza) – “Vogliamo fare qualcosa a gennaio, ma non un investimento pazzesco“. E’ José Mourinho a dettare le linee guida dell’imminente mercato di riparazione, non illudendo i tifosi e delineando le caratteristiche sulle quali sta lavorando insieme a Tiago Pinto e ai Friedkin. “Vogliamo dare equilibrio alla rosa. Io, il direttore e la proprietà siamo sulla stessa linea. Vedremo se potremo fare qualcosa nella seconda parte di stagione. Ruoli? Tutti quelli in cui abbiamo limiti. Se uno vede il gruppo oggi si spaventa un po’ con tutte le assenze, ma in una situazione normale la squadra è più equilibrata“.

Il portoghese vorrebbe l’arrivo di un centrocampista e di un terzino destro, il minimo sindacale per completare la rosa a sua disposizione, tentando la rincorsa al quarto posto e il cammino verso la finale europea di Conference. Nel frattempo, l’obiettivo della Roma è riuscire ad arginare i danni che rischiano di esserci con le tante assenze (Zaniolo e Mancini) e infortuni (El Shaarawy, Pellegrini, Carles Perez). Stasera i giallorossi affrontano lo Spezia all’Olimpico, puntando sulla vena realizzativa di Abraham, esaltata in coppa dall’aiuto in attacco da Borja Mayoral. Stasera Mou potrebbe riproporre la stessa coppia davanti. Sabato la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, poi la Sampdoria mercoledì 22.