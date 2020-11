Solo a Deschamps non piace Veretout

Corriere dello Sport (G. Marota) – Per Paulo Fonseca, Jordan Veretout è un giocatore fondamentale. Da quando è arrivato a Roma, il centrocampista ha disputato 52 partite, impreziosite da 11 gol. Quattro soltanto in questa stagione, dove attualmente è il capocannoniere della squadra in Serie A. Il 27enne nato ad Ancenis si sta confermando come uno dei centrocampisti più in palla del torneo. Se ne stanno accorgendo tutti, meno che Didier Deschamps. Il Ct della Francia, nonostante in carriera sia stato uno straordinario interprete del ruolo, continua a non convocarlo. Gli preferisce un mediano come Nzonzi. Veretout non ha mai polemizzato sulla questione perché ci tiene parecchio alla maglia blues, ma ne soffre.