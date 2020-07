Soldato Jordan, l’uomo ovunque

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Il giocatore totale di questa Roma è senza dubbio Jordan Veretout, un jolly imprescindibile, un po’ mediano, un po’ trequartista. Le chiavi del centrocampo le possiede lui e può permettersi il lusso di decidere la posizione a seconda di come evolve il gioco. Ogni generale ha i suoi soldati preferiti e da tempo Fonseca ha fatto capire di avere un debole per il francese. Nella gara d’andata tra Fiorentina e Roma salì in cattedra da vero professionista, guidando i compagni verso l’affermazione più convincente del 2019. Stasera affronterà il suo passato per la seconda volta e dopo aver raggiunto 100 presenze in Serie A non pone limiti alle proprie ambizioni. I tifosi viola gli rimproverano ancora la fuga da Firenze, ma il classe ’93 ha trovato continuità nella Capitale. Con la maglia della Roma ha giocato 36 match di fila, incluse le coppe, entrando dalla panchina 5 volte, saltando l’impegno contro l’Udinese per squalifica. Per lo stesso motivo mancherà contro il Siviglia, la partita delle partite. A Ferrara gli è stata concessa una giornata di riposo affinché potesse ricaricare le batterie e vivere almeno un altro mese a tutto gas. La Fiorentina oggi, poi Torino e Juventus e chissà, magari un quarto di finale di Europa League per alimentare il grande sogno.