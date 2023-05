Smalling, vicino l’annuncio del rinnovo

Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Chris Smalling sta facendo di tutto per tornare: ha scelto la Roma anche per i prossimi anni, il contratto ha una parte fissa e una a rendimento (scommette su se stesso) e non esclude di restare a Trigoria anche a fine carriera.

Si è sempre visto in Inghilterra, quando avrebbe smesso di giocare, la priorità è ancora quella, ma la storia con la Roma sta prendendo una piega che forse neanche lui si sarebbe aspettato. Ecco perché, pur non stando ancora bene, vorrebbe esserci ad ogni costo per il finale di stagione.