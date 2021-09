Smalling verso l’esordio. Mourinho ritrova un leader

Corriere dello Sport – Nella giornata di ieri la Roma di José Mourinho si è ritrovata a Trigoria per preparare la gara contro il Sassuolo in programma domenica. Il difensore Chris Smalling ha lavorato parzialmente in gruppo, giocando anche la partitella in famiglia che per la cronaca è terminata 2-2 con doppietta di Borja Mayoral da una parte e gol di Abraham e Bove dall’altra. L’inglese sembra essersi messo alle spalle l’infortunio del 17 agosto (lesione al flessore della coscia destra) e contro i neroverdi potrebbe giocare. L’anno scorso ha saltato 29 partite per problemi fisici, nel 2019-2020 invece ha giocato 37 partite con 4 gol.