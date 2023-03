Smalling: “Tutte le squadre che sono ai quarti possono ambire alla finale”

Gigante. Chris Smalling è stato tra i migliori in campo nel ritorno degli ottavi di finale contro la Real Sociedad. Al termine della gara, conclusasi sul risultato di 0-0, il difensore centrale della Roma ha commentato il passaggio del turno ai quarti.

Di seguito le parole di Chris a Sky Sport. “Siamo ai quarti e tutte le squadre ora possono ambire alla finale. Il calibro della competizione continua ad alzarsi, vedremo come andrà il sorteggio con grande interesse. Qualsiasi partita sarà una grande partita, per andare in semifinale sarà difficile come stasera (ieri, ndr)“.