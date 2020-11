La Roma vince 2-0 in casa contro la Fiorentina, grazie alle reti di Spinazzola e Pedro. In campo per tutta la partita Chris Smalling, che torna a giocare in maglia giallorossa anche in campionato. Il difensore inglese, al termine della partita, ha postato una foto sul proprio account Instagram per celebrare la vittoria:

“3 punti importanti. Grande attitudine e carattere dimostrato da tutti! Ora continuiamo così anche giovedì”.

https://www.instagram.com/p/CHD2drMHojB/