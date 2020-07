Smalling torna contro l’Inter, difesa a 3 con Cristante

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una (parziale) buona notizia per Chris Smalling. Ieri il difensore, che con il Napoli è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema all’adduttore della gamba destra, si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno escluso lesioni. Smalling dovrà comunque stare fermo per una decina di giorni e salterà dunque le partite contro Parma, Brescia e Verona. La sua stagione però non è finita e contro l’Inter potrebbe essere di nuovo in campo. Al suo posto nella difesa a tre Fonseca schiererà Cristante, che si andrà a posizionare in mezzo a Mancini e Ibanez.