Smalling: “Spero di riuscire a rimanere. I tifosi faranno la differenza. Vogliamo andare il più lontano possibile”

Chris Smalling ha parlato prima di Roma–Salisburgo. Di seguito le parole del centrale inglese.

SMALLING A SKY SPORT

La grande differenza tra questa partita è quella di settimana scorsa in Austria?

Direi i 70 mila tifosi che sono qui al nostro fianco, quindi l’atmosfera del nostro pubblico. Vogliamo tornare a rivivere l’atmosfera europea che abbiamo vissuto l’anno scorso e comunque i tifosi sono sempre con noi.

Hai vinto l’Europa League con il Man United, con Mourinho in panchina, c’è la possibilità di ripetere questa cosa a Roma?

Sì è quello che speriamo, abbiamo un lungo percorso in Europa, abbiamo un allenatore che ha vinto tanti trofei e tante competizioni, quindi vogliamo andare più lontano possibile e regalare ai tifosi tante grandi serate di calcio europeo.

Anche stasera sold out, il pubblico di Roma ti ama, rimarrai anche in futuro in questa città?

Si, sono molto fiducioso, ora sono concentrato a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati per questa stagione. È vero, ho un’opzione anche per il prossimo anno, ma spero di riuscire a rimanere qui, anche nella prossima stagione.