Smalling si schiera dalla parte di José: “Ha creato un ambiente familiare”

Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Doveva essere un silenzio stampa, ma non è stato così. Nei senso che prima del derby di Roma Chris Smalling ha concesso un’intervista esclusiva a Cbs SportsGolazo, parlando proprio della sua esperienza nella stracittadina della Capitaie. A leggerle dopo, sembrano quasi parole nefaste. “I tifosi mi dicono spesso che per loro è importantissimo vincere il derby, quasi più di vincere titoli. Il prossimo sarà molto sentito, le due squadre sono vicine”.

Poi l’inglese è andato su altri temi: “Giocare all’Olimpico è pazzesco, i tifosi ci danno una spinta fantastica. Mou? In campo è in un modo, in privato in un altro. È molto disponibile e sa farsi apprezzare dai giocatori. Ha avuto buoni rapporti anche con giocatori non facili e qui ha saputo creare un ambiente familiare. Dybala invece è speciale, un campione enorme. Più forte di quanto pensassi”.