Smalling si complica e slitta

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma vuole Smalling, ma la trattativa continua a non essere semplice. I discorsi con lo United non sono mai decollati per le alte richieste del club inglese. Le parole di Fonseca, poi, non hanno di certo agevolato i contatti tra le parti. L’annuncio pubblico dei frequenti contatti tra Fonseca e un tesserato del Manchester non è stato gradito dai dirigenti inglese che adesso sono sempre meno propensi a scendere a compromessi. Per di più i media britannici non escludono l’ipotesi di rivedere Smalling con la maglia dei Red Devils dopo la sconfitta clamorosa contro il Palace nel weekend. Se ne riparlerà verso gli ultimi giorni di mercato. Come Jesus e Fazio. Il brasiliano non è riuscito a trovare l’accordo con il Genoa per una richiesta troppo alta sulle commissioni. Per l’argentino alcuni sondaggi da Spagna e Italia. Entrambi i giocatori sono stati “invitati” a cercare una squadra e rischiano di non rientrare più nei convocati per scelta tecnica. Fienga e Giuffrida stanno cercando anche di convincere Perotti ad accettare il Fenerbahce. Discorso simile per Santon che ha un’offerta dal Besiktas.