Smalling si avvia verso il ritorno. Florenzi a Parigi per un milione

Il Messaggero (S.Carina) – Lunedì aveva chiesto 3-4 giorni di tempo. Chris Smalling conferma di essere un uomo di parola. A Trigoria attendono una risposta dal Manchester United. L’offerta, recapitata nelle ultime ore, è di 9,5 milioni più bonus. Saluta invece Florenzi. La Roma ha trovato un accordo con il PSG per la cessione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 10 dell’ex capitano. Rischia invece di restare Fazio. La richiesta di estendere un altro anno di contratto per accettare la proposta del Cagliari, è andata troppo per le lunghe. Intanto Fienga, costretto all’isolamento sino a lunedì, ha rinviato l’incontro con Dzeko. In entrata si monitora la situazione di El Shaarawy che, visti i prossimi impegni della nazionale, ha ottenuto il via libera a restare in Europa e giocare in prestito sino a gennaio.