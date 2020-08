Smalling saluta tutti e se ne va. Addio o arrivederci?

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Non si è allenato, come è normale che fosse. Si è limitato solo a svuotare l’armadietto, a salutare un po’ tutti a Trigoria (quelli presenti, causa Covid-19) ed a salutare con un sorriso. Se poi sia un addio o un arrivederci lo scopriremo tra un po’, quando la Roma tornerà alla carica per avere Chris Smalling anche nella prossima stagione. Per ora, però, l’avventura del difensore inglese in giallorosso è finita qui. I giallorossi, infatti, per ora hanno le mani legate e non possono fare operazioni in entrata, considerando il possibile e imminente passaggio di proprietà. La differenza tra domanda e offerta è ampia. A Baldini poi è stato detto di fermarsi, in attesa di capire cosa succederà. Insieme a Smalling ieri ha svuotato l’armadietto anche Pastore – fuori dalla lista per l’Europa League -, arreso al problema all’anca che lo tormenta da mesi. L’argentino resterà a Roma, in attesa di capire anche il suo futuro.