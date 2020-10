Smalling-Roma: telenovela a lieto fine

Leggo (F.Balzani) – Per Smalling ora c’è solo la Roma. Il ritorno del centrale è sempre più vicino dopo che l’Inter ha tolto dal mercato Skriniar. La forbice tra domanda, 20 milioni, e offerta, 15 e bonus, si è ridotta mentre la pressione dello stesso Smalling sullo United è sempre più forte. Un uomo del Manchester è atteso oggi nella Capitale per chiudere l’affare. Fonseca aspetta e spera di avere il suo leader difensivo dopo la sosta. Lo schieramento difensivo a quel punto sarebbe formato da Ibanez, Kumbulla e l’inglese con Mancini come prima alternativa e uno tra Fazio e Jesus. Più nebulosa la questione del vice Dzeko. Dopo il “no” del Real per Mayoral è arrivato quello di Jovic che preferisce lo United. Così prende quota il nome di Vlahovic.