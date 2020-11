Smalling recupera, oggi esami per Ibanez e Mancini

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Contro il Cluj per Fonseca ci sarà completa emergenza in difesa. Senza Fazio e Kumbulla, alle prese con il Covid, il portoghese dovrà rinunciare quasi certamente anche ad Ibanez e Mancini usciti acciaccati dalla sfida contro il Parma. Oggi saranno sottoposti ad esami strumentali e saranno preservati per domenica sera. Per fortuna è tornato a disposizione Smalling. Se Fonseca confermerà la difesa a tre con l’inglese ci saranno Cristante e Jesus, con la difesa a 4 l’ex atalantino salirà a centrocampo. Tra i pali tornerà Pau Lopez, mentre Calafiori farà tirare il fiato a Spinazzola.