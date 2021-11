Smalling, presto il ritorno in gruppo: possibile convocazione contro il Torino

Buone notizie in casa Roma. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il centrale inglese potrebbe strappare la convocazione per Roma-Torino del prossimo 28 novembre. L’iter di recupero sta procedendo bene, l’inglese sta per tornare a disposizione di Mourinho e sicuramente potrà rivelarsi prezioso. Nessuna battuta d’arresto, dunque. Anzi, il suo rientro ormai è davvero prossimo. È praticamente certo che salterà le gare con il Genoa, domenica, e con lo Zorya, in Conference League la prossima settimana.