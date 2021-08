Smalling, nuovi guai. Riparte da infortunato

Corriere dello Sport (R.Maida) – A poche ore dal debutto ufficiale uno dei due difensori titolari è costretto a chiamarsi fuori: lesione ai flessori della coscia sinistra per Smalling. Salterà le prime quattro partite prima della sosta. L’intoppo preoccupa la Roma perchè si aggiunge ai problemi dello scorso anno: il giocatore ha vissuto 5 infortuni tra capricci muscolari e fastidi al ginocchio. In totale ha saltato 19 giornate di campionato, un girone intero. Pinto aveva preso in considerazione una sua cessione ma non ha ricevuto offerte allettanti.

Negli ultimi giorni sono stati offerti diversi difensori: dal vecchio amore irrealizzabile Lenglet, all’olandese Botman del Lille che viene valutato oltre 20 milioni, fino al turco Kabak. Il problema, però, è il solito. Dopo gli sforzi finanziari che i Friedkin hanno sostenuto per il centravanti, non sono previsti altri arrivi se non vengono liberati posti in organico. Il meccanismo è replicabile a centrocampo dove Diawara appare irremovibile. La Roma vorrebbe cederlo e ha incrociato gli sguardi amiccanti in Inghilterra da Wolves a Newcastle. Il giocatore rimane fermo sul proprio diritto: ha un contratto con la Roma, ben remunerato, e pretende di rispettarlo.