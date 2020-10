Smalling migliora. Mancini attende il ricorso Uefa

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma attende in mattinata l’esito del ricorso contro la squalifica di tre giornate a Gianluca Mancini, che non potrebbe essere convocato per la gara di domani contro il CSKA Sofia. Il centrale romanista era stato espulso agli scorsi ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia nel finale di gara. Nella peggiore delle ipotesi rientrerà per le ultime tre gare del girone. In ogni caso Fonseca attende notizie per un altro centrale, Chris Smalling, che ieri è tornato ad allenarsi e può rientrare tra i convocati ma solo per la panchina.